OM : avant Benatia, son avocat et Rothen ont poussé un gros coup de gueule

Après l’annonce de l’énorme suspension de Medhi Benatia, l’avocat du directeur du football de l’OM mais aussi Jérôme Rothen ont poussé un énorme coup de gueule.

On l’a appris hier jeudi et ça ne concernait guère le mercato hivernal : Medhi Benatia, le directeur sportif de l’OM, a été sanctionné de trois mois de suspension ferme pour son comportement lors de OM-LOSC il y a quelques semaines en Coupe de France. Une sanction qui, de toute évidence, ne passe pas à Marseille. Le club phocéen, qui savait que Benatia était encore sur du sursis après des incidents lors du match de Ligue 1 à Lyon, a tenu à vite réagir et a même annoncé qu’il allait faire appel. Avant que d’autres réactions pleuvent, à l’image de celle de l’avocat de Medhi Benatia, en personne, Maître Mathias Chichportich.

L’avocat de Benatia s’explique

« Derrière le dirigeant et l’ancien joueur, il y a un homme qui est aujourd’hui dans une situation où il y a de la colère, de la stupéfaction, un immense sentiment d’injustice et d’acharnement. Cette décision est indigne parce qu’elle est incohérente et disproportionnée. Je fais ce métier depuis 15 ans, j’ai plaidé devant à peu près toutes les juridictions de France, je n’ai jamais vu une décision qui soit à ce point déséquilibrée et disproportionnée. Les valeurs du sport professionnel sont fondées sur le principe d’égalité. Je n’ai rien à dire sur le comportement de M. Létang. Je vais juste dire qu’il y a là une décision incompréhensible.

Je ne sais même pas comment la décision sera motivée. On a assisté à une audition expéditive durant laquelle les uns et les autres ont parlé de manière extrêmement brève avec l’impression, quoi qu’on dise, qu’il y avait déjà une orientation. L’arbitre a dit qu’il s’était senti menacé par Benatia ? Oui, il l’a dit. Je dois dire que j’ai assez peu compris qu’on donne autant de place à son ressenti alors qu’on a des images qui sont des preuves formelles. Le doigt de Benatia était pointé vers la surface de réparation. Ce n’était pas un doigt menaçant ou accusateur. Il a voulu apaiser la situation tout au long de la rencontre. (…) C’est profondément choquant et incompréhensible », a tonné Mathias Chichportich sur les ondes de la radio RMC.

Jérôme Rothen et le « délit de sale gueule » contre Benatia

De son côté, Jérôme Rothen n’a pas épargné non plus la commission de discipline. Qui, de toute évidence, est aussi populaire pour des matches de Coupe de France que pour des rencontres de Ligue 1. L’ancien milieu de terrain du PSG y est allé de son gros coup de gueule lors de son émission sur les ondes de RMC. En ne comprenant pas pourquoi Olivier Létang, le président de Lille, n’avait pas eu la même sanction au regard de ce qu’il s’était passé en fin de rencontre sur la pelouse du stade Vélodrome.

« Ça fait partie de la plus grosse mascarade d’une commission. C’est un délit de sale gueule, point final. Medhi Benatia dérange. Il faut être factuel et regarder les images. Quand tu regardes ce qu’il s’est passé… Tu en as un qui tire l’arbitre, il y a un contact physique. Et un autre, qui n’a peut-être pas à être là, qui montre juste du doigt, il n’y a pas de contact physique. Benatia a toujours dit qu’il n’a pas insulté. Il a juste dit : « dites-lui bien à l’arbitre qu’il n’avait penalty ». Ça a été confirmé par le quatrième arbitre. Il n’y a donc pas de menace particulière. De l’autre côté, Monsieur Létang a été virulent et a bloqué la main du quatrième arbitre et l’a montré du doigt à 10 centimètres en disant : « vous n’avez pas à faire ça, le temps additionnel est dépassé, c’est un scandale ». Si on vous explique les choses comme ça, vous mettez un mois à qui et trois mois à qui ? », a conclu l’ancien joueur du PSG.

En attendant de connaître la réponse, force est de reconnaître qu’un simple match de football entre l’OM et le LOSC en Coupe de France a crée une sacrée polémique.

