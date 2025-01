OM – LOSC : la FFF annonce un premier coup dur pour les Marseillais

Mardi prochain aura lieu le choc des 16es de finale de la Coupe de France entre l’OM et le LOSC. C’est Clément Turpin, chat noir des Phocéens, qui l’arbitrera.

Ce mardi, à une semaine du choc entre l’Olympique de Marseille et le LOSC au Vélodrome, en 16es de finale de la Coupe de France, la FFF a dévoilé le nom de l’arbitre qui officiera ce soir-là. Il s’agit de Clément Turpin. Un nom qui, invariablement, fait frémir les supporters phocéens, qui n’ont pas oublié les déboires passés avec lui. Comme son grand chelem en 2022-23, avec quatre défaites lors des quatre matches qu’il avait dirigés en L1 (0-1 à Paris, 1-3 contre Nice, 0-3 contre Paris et 1-2 à Lens). Certains marqués par des décisions très litigieuses, comme le but refusé à Alexis Sanchez à Bollaert, qui avait été un tournant dans la course à la 2e place.

Cette saison, rien à signaler avec lui !

Mais les choses ont peut-être changé en cette saison 2024-25. Clément Turpin a dirigé deux matches de l’OM jusque-là, pour autant de victoires ! La première, c’était à Montpellier (5-0), la seconde contre Monaco (2-1). Lors de cette rencontre, l’arbitre a accordé un pénalty aux Marseillais à la dernière minute, transformé par Mason Greenwood.

De leur côté, les Dogues n’ont pas vraiment à se plaindre de l’arbitrage de Clément Turpin. Cette saison, il était aux commandes de leur victoire 2-1 sur le TFC lors de la 7e journée. Par le passé, il a officié lors de bons moments (une victoire 3-0 à Lens en 2020-21) et d’autres plus difficiles (le 1-7 à domicile contre Paris en 2022-23).

