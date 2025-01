OM Mercato : Benatia active Rashford et un ex crack du Stade Rennais pour l’après Wahi

Sur le départ pour Francfort lors de ce mercato hivernal, Elye Wahi (22 ans) pourrait bien être remplacé à l’Olympique de Marseille par un Marcus Rashford (MU, 27 ans) ou Mathys Tel (Bayern, 19 ans).

Le dossier Elye Wahi se débloque à l’OM. L’attaquant de 22 ans, qui a progressivement disparu du circuit, n’a plus été titulaire en Ligue 1 depuis un Classique raté, le 27 octobre (0-3). Touché physiquement, Wahi se dirige vers un départ, le statut d’intransférable n’existant pas dans le club phocéen. Plus encore que les écuries de Premier League ayant approché son entourage (Bournemouth, West Ham), Francfort et son entraîneur Dino Toppmöller sont à fond. Les discussions progressent entre l’institution de Bundesliga et l’OM, autour d’un transfert avoisinant les 25 M€ pour le joueur de 22 ans, sous contrat jusqu’en 2029. L’OM avait déboursé ce montant en base, avec 5 autres millions prévus de bonus, lorsqu’il a débauché Wahi à Lens, l’été dernier.

Tel et Rashford sondés par l’OM

Alors qu’il reste 16 journées de L1, la question de son remplacement se pose. Déjà ardue l’été, la quête de la perle rare au poste d’avant-centre est encore plus complexe l’hiver, l’illustration Vitinha (janvier 2023) faisant foi. Selon L’Équipe, l’OM et Benatia ont pris la température auprès du Bayern Munich pour Mathys Tel (19 ans, 2029), mais celui-ci devrait avoir plus de temps de jeu en Bavière sur la seconde partie de saison, et de Manchester United pour Marcus Rashford (27 ans, 2028), l’un des dossiers les plus chauds du mercato européen. Deux dossiers sondés sur le modèle du prêt. Cela témoigne de la prudence du staff, qui se demande si Maupay, plus Vaz, Jonathan Rowe et un Faris Moumbagna revenant de blessure au début du printemps peuvent faire la maille jusqu’à la fin du championnat.

