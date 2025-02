OM Mercato : Bennacer a donné sa réponse !

L’OM aurait le feu vert d’Ismaël Bennacer (AC Milan), qu’il vient de relancer…

C’est une certitude : les choses vont s’accélérer du côté de Marseille jusqu’à 23h, clôture du marché hivernal. Roberto De Zerbi attend encore un défenseur et un milieu de terrain pour être totalement satisfait. Et selon RMC, Mehdi Benatia a contacté les Rossoneri pour un prêt d’Ismaël Bennacer. L’Algérien de 27 ans avait été tout proche de s’engager avec l’OM l’été dernier mais il s’était blessé au plus mauvais des moments.

Ce regain d’intérêt est confirmé par Fabrizio Romano. Le journaliste italien révèle que le joueur veut venir à Marseille et que les discussions sont en cours. L’OM a proposé un prêt avec option d’achat. Le montant de l’option s’élèverait à 10 M€. Suffisant pour convaincre le club lombard ? On devrait vite la savoir…

⚪️🔵 Ismael Bennacer already said yes to Olympique Marseille and he’s keen on the move.



Decision up to AC Milan with 10 hours to go, not easy but OM already submitted loan with buy option bid (€10m). pic.twitter.com/oYi5KEzkxw