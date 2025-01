OM Mercato : coup de tonnerre dans le dossier Wahi !

Selon un journaliste allemand, l’Eintracht Francfort a formulé une offre assez basse à l’OM pour Elye Wahi et n’aurait aucune intention de la revoir à la hausse.

Ce mercredi, on pouvait lire dans les médias que l’Olympique de Marseille s’était mis en quête d’un nouvel attaquant et que Medhi Benatia ne se fixait aucune limite. Il aurait contacté le Bayern Munich pour Mathys Tel, lorgnerait du côté de l’Ajax où il s’est souvenu que Brian Brobbey avait fait des misères aux Phocéens la saison dernière en Europa League (doublé au Vélodrome) et viserait également l’attaquant mexicain du Feyenoord Santiago Giménez. Des pistes très alléchantes qui ont fait passer l’essentiel au second plan : Elye Wahi n’a pas encore été vendu. Et pour avoir mis la charrue avant les bœufs, les dirigeants marseillais risquent de se retrouver avec un joueur touché psychologiquement car, tel que c’est parti, l’attaquant devrait rester en Provence cet hiver !

Le journaliste allemand Florian Plettenberg annonce que l’Eintracht Francfort a formulé une offre de 20 M€ à la direction phocéenne pour Elye Wahi. Celle-ci l’a refusé car elle attend de rentrer dans ses frais pour l’ancien Lensois, acheté 25 M€ plus 5 M€ de bonus l’été dernier. Mais Plattenberg assure que ce sera à prendre ou à laisser car le club allemand n’a aucune intention de proposer plus ! Et ce alors qu’il vient de vendre Omar Marmoush à Manchester City pour 80 M€.

Il se pourrait donc que c’en soit fini de la piste Wahi à Francfort. Ce qui ramènerait les dirigeants marseillais à leur idée première : laisser à leur joueur le temps de s’intégrer. C’était également la volonté d’Elye Wahi. Les dirigeants de l’OM doivent maintenant espérer qu’il ne sera pas trop touché par toutes ces volte-face en l’espace de quelques semaines !

