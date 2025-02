OM Mercato : coup dur dans le dossier Todibo

L’OM risque d’avoir du mal à recruter Jean-Clair Todibo (West Ham), dans les petits papiers de Mehdi Benatia.

Prêté par l’OGC Nice avec une obligation d’achat fixée à 40 M€, Jean-Clair Todibo (25 ans) a du mal à faire son trou à West Ham. Et selon The Athletic, l’Olympique de Marseille se serait penché sur son cas cet hiver en prenant des renseignements sur la situation de l’ancien Toulousain. Todibo aurait fait savoir à ses agents qu’il était heureux à Londres et qu’il souhaitait s’imposer en Premier League.

MU pense à lui

Difficile de savoir si l’OM reviendra à la charge cet été, mais malgré ses difficultés, Todibo semble jouir d’une belle côte en Angleterre puisque selon Todofichajes, l’international français est dans le viseur de Manchester United. Ruben Amorim en aurait même fait sa priorité. Et vu les moyens des Red Devils, il semblerait difficile pour l’OM de pouvoir rivaliser…

