OM Mercato : deux priorités sont déjà connues pour l’été prochain !

Olivier Boscagli (PSV Eindhoven) et Jonathan David (LOSC) seraient déjà des priorités de recrutement pour l’OM en vue du prochain mercato estival.

Alors que le mercato hivernal a clôturé ses portes hier soir, lundi, l’Olympique de Marseille s’est montré plutôt actif dans le sens des arrivées. Et notamment dans la dernière ligne droite puisque quatre joueurs sont venus renforcer l’effectif de l’entraîneur marseillais, Roberto De Zerbi : Luiz Felipe, Amine Gouiri, Amar Dedic et Ismaël Bennacer, arrivé dans les tous derniers instants en provenance du club italien du Milan AC.

L’OM a déjà deux priorités pour l’été prochain

Pas de quoi, pourtant, mettre un frein aux ambitions du tandem Pablo Longoria-Medhi Benatia puisque deux éléments seraient déjà des priorités pour le président et le directeur sportif de Marseille en vue de l’été prochain. C’est du moins ce qu’a annoncé La Tribune Olympienne sur le réseau social, X. Ces deux éléments ne sont pas des inconnus en France puisqu’il s’agit du joueur et défenseur central du PSV Eindhoven, Olivier Boscagli, passé par l’OGC Nice durant de nombreuses années, et de l’avant-centre du LOSC, Jonathan David.

Deux dossiers qui s’annoncent complexes

Deux joueurs que le club phocéen a tenté de recruter cet hiver pour satisfaire les envies de l’entraîneur, Roberto De Zerbi. En vain. Mais Boscagli et David arrivent en fin de contrat au mois de juin prochain avec leur club respectif et pourraient donc être disponibles gratuitement dans cinq mois. Des coups possibles pour l’Olympique de Marseille et son homme fort, Pablo Longoria ? « Il va falloir être très bon pour les avoir face à la concurrence des gros clubs », précise le suiveur de l’OM.

Olivier Boscagli et Jonathan David seraient d’autant plus des priorités puisque l’actuel deuxième de Ligue 1 n’a pas recruté de défenseur central axe gauche, ni de véritable numéro 9 cet hiver. Deux dossiers mercato qui devraient donc redevenir d’actualité cet été. En attendant, l’Olympique de Marseille de l’entraîneur Roberto De Zerbi, qui ambitionne clairement une place en Ligue des Champions la saison prochaine, s’apprête à affronter en Ligue 1 deux adversaires à sa portée. Le SCO d’Angers dimanche prochain, en déplacement, puis l’Association Sportive de Saint-Etienne le week-end suivant au stade Vélodrome. Pour le mercato, et les joueurs à aller chercher pour la prochaine saison de Ligue 1, il faudra attendre cet été.

Mais il va falloir être très bon pour les avoir face à la concu des gros clubs. — La Tribune Olympienne (@LaTribuneOM) February 1, 2025

