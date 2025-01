OM Mercato : double coup de théâtre pour Gimenez, Koné n’ira pas au Stade Rennais !

Auteur d’un doublé contre le Bayern Munich en Ligue des Champions cette semaine, l’attaquant mexicain du Feyenoord Rotterdam Santiago Gimenez (23 ans) a une autre préférence que l’OM pour son avenir.

La succession d’Elye Wahi bat son plein à l’OM. Si Daniel Riolo a fait savoir que la piste menant à Amine Gouri allait dans la bonne direction, malgré les coups de frein du Stade Rennais, un autre dossier fait l’actualité du jour. Son nom Santiago Gimenez.

Auteur d’un doublé contre le Bayern Munich en Ligue des Champions cette semaine, l’attaquant mexicain du Feyenoord Rotterdam Santiago Gimenez (23 ans) est une cible préférentielle de l’OM… qui n’est pas sa destination favorite. « Santiago Gimenez veut aller à l’AC Milan, convaincu par les appels avec Zlatan Ibrahimovic qui en a fait sa priorité hivernale », affirme le journaliste Sacha Tavolieri.

Le spécialiste des transferts Rudy Galetti confirme pour Gimenez à Milan : « Nottingham Forrest n’est pas intéressé par Gimenez cet hiver. L’OM s’est renseigné récemment à son sujet mais, à l’heure actuelle, le seul club sérieux pour lui est Milan. Les Rossoneri préparent une nouvelle offre pour convaincre Feyenoord de le libérer au mercato. »

Enfin, selon La Minute OM, Ismaël Koné ne rejoindra pas le Stade Rennais, alors que l’idée des dirigeants marseillais était de l’échanger avec Amine Gouiri. Ce que les dirigeants bretons avaient refusé, incitant l’OM à proposer d’autres joueurs pour que la transaction se réalise. Auteur d’une très bonne entrée en jeu à Monaco (2-3), avec un but à la clef, Gouiri peut-il faire une croix sur son transfert à l’OM ?

🚨❌ #NottinghamForest are not interested in signing #Gimenez this transfer window.



‼️ #OM have recently inquired about Santi, but currently, the ONLY club serious for the 🇲🇽 ST is #ACMilan.



💰 The 🔴⚫ are preparing a new offer to convince #Feyenoord to let him go. https://t.co/KUmn559kFS pic.twitter.com/76wua5Cso7