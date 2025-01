OM Mercato : double coup de tonnerre pour Santiago Gimenez !

Sur les traces de l’attaquant mexicain du Feyenoord Rotterdam Santiago Gimenez (23 ans), l’Olympique de Marseille doit gérer deux coups durs, dont le prix et la concurrence en flèche.

L’OM joue sur tous les fronts. Attendus à Nice ce dimanche en clôture de la 19e journée de Ligue 1 dans un derby qui s’annonce explosif (20h45), les Marseillais ont ouvert le dossier du remplacement à venir d’Elye Wahi. La piste prioritaire mène à Santiago Gimenez (23 ans).

Auteur de 13 buts en 17 matches toutes compétitions confondues, l’attaquant mexicain réalisé une saison aboutie et ne sera pas facile à sortir du Feyenoord Rotterdam. Selon Rudy Galetti, le club néerlandais n’est pas ouvert à négocier un prix inférieur à 35 millions d’euros pour réfléchir à un départ du joueur de 23 ans, dont la clause libératoire est fixée à 50 M€.

🚨‼️ #Feyenoord are not open to negotiating a price <€35m to evaluate the departure of #Gimenez, whose release clause is set at €50m.



💰 The only formula for his move is a permanent transfer, no chance for a loan.



❌ In general, the 🇳🇱 club is not inclined to let him go now. pic.twitter.com/ieM9QGEBxG