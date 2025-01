OM Mercato : Greenwood se lâche et relance totalement l’arrivée de Pogba à Marseille !

Meilleur buteur de l’Olympique de Marseille mais aussi de la Ligue 1 cette saison, Mason Greenwood (23 ans) a livré ses vérités depuis son arrivée en France. En glissant un petit appel du pied à Paul Pogba.

Son bilan personnel à la mi-saison

« Si je devais me mettre une note sur 10 au sujet de ma saison, je me donnerais un 7 ou 8. Mais je sais que je peux beaucoup mieux. Je me suis un peu relâché après les 3-4 premiers matches mais j’espère revenir au niveau qui était le mien en début de saison. Mon objectif est de battre mon record de buts d’il y a quelques années à Manchester United (17). »

L’apport de De Zerbi et les ambitions de l’OM

« Le coach me demande d’être plus impliqué pendant un match et de rester concentré parce qu’il pense que je peux faire la différence à tout moment. Il m’a fait progresser dans la gestion de la possession, savoir mieux mettre le pied sur le ballon pour piquer l’adversaire au bon moment. On a amélioré ça cette saison (…) Je dois avoir que je n’aurais jamais pensé jouer en L1 mais je n’ai pas réfléchi quand les dirigeants de l’OM m’ont contacté. La passion des supporters, l’objectif de jouer la Ligue des Champions et de se battre pour le titre national m’ont intéressé.»

Les frissons du Vélodrome

« J’ai eu la chair de poule pour son premier match à domicile. C’était incroyable, c’est l’une des meilleures ambiances d’Europe. C’est exceptionnel, les supporters chantent pendant 90 minutes. Je n’avais jamais vécu cela auparavant.

Le PSG est-il accessible ?

« Nous, on veut aller le plus haut possible mais on doit se concentrer sur nous-mêmes afin de prendre les points. Le joueur qui m’a le plus impressionné à l’OM ? Un peu tous mais je dirais que Geronimo Rulli reste celui qui m’a le plus impressionné. Il a arrêté des penalties et fait des parades qui nous ont permis de gagner beaucoup de matches. »

Sa vision de Paul Pogba

« Je l’ai connu à Manchester United. C’est un homme super, il m’a pris sous son aile et s’est occupé de moi. Je pense que n’importe quelle équipe aimerait l’avoir. Ce serait bien de le voir signer à Marseille ! Parce que je veux gagner des trophées ici, je veux être champion. »

