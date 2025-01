OM Mercato : le clan Mbemba envoie un message fort au Stade Rennais

Mis à l’écart par Roberto De Zerbi depuis de longs mois, Chancel Mbemba (30 ans) a été approché par le Stade Rennais au mercato mais vit mal sa situation. Son entourage est sorti officiellement du silence par la voix de son avocat.



L’OM ne compte plus sur Chancel Mbemba. Alors que Roberto De Zerbi a toujours des problèmes défensifs, le stoppeur de 30 ans n’est pas sorti du placard pour autant et reste en marge de l’effectif marseillais. Outre Montpellier qui a tenté une approche au mois de novembre, Al-Fateh en Saudi Pro League aurait aussi dragué le joueur. Le Stade Rennais s’est aussi positionné à la fin du mois de décembre et à quelques jours de l’ouverture du mercato d’hiver mais Mbemba, qui touche un salaire d’environ 320 000 euros par mois, a refusé les avances bretonnes. Son avocat a clarifié ce jour la situation de Mbemba.

« Il n’a pas reçu la moindre offre concrète au mercato »

« Les informations qui circulent sont fausses. Depuis son arrivée à l’OM, comme joueur libre, Chancel Mbemba a toujours eu une attitude exemplaire envers le club, assure Maître Grégory Ernes dans La Provence. Lorsqu’il lui a été annoncé qu’il serait exclu du premier groupe d’entraînement, il a entrepris de s’entraîner deux fois plus. Aujourd’hui, il lit qu’il refuserait toutes les offres de transfert qui lui seraient faites. Ceci est totalement faux. Il n’a pas reçu la moindre offre concrète lors du présent mercato. C’est bien la somme importante réclamée qui repousse immédiatement les clubs potentiellement intéressés. Puisque aucune porte de sortie ne s’ouvre, il n’a d’autre choix que de se comporter comme le professionnel engagé qu’il est : il respectera son club et ses engagements contractuels jusqu’à la fin de son aventure marseillaise. Toutefois, si une offre venait à se présenter, Chancel Mbemba sera ravi de l’examiner avec sérieux et transparence, pour qu’une solution puisse être trouvée dans l’intérêt de tous. » Le message est passé…

Pour ne rien rater de l’actualité de l’OM, suivre notre correspondant à Marseille, Bastien Aubert, ABONNEZ-VOUS à notre chaîne Youtube, suivez-nous sur notre page Facebook But! OM et notre compte X.