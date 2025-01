OM Mercato : le transfert de Brassier débloqué par le renvoi de Sampaoli ?

Si les négociations pour le transfert de Lilian Brassier traînaient, c’est notamment parce Jorge Sampaoli n’en était pas fan. Mais comme l’Argentin va être débarqué du Stade Rennais…

L’annonce est tombée hier soir et elle a surpris : le Stade Rennais songe déjà à se séparer de Jorge Sampaoli. L’Argentin n’est arrivé que depuis deux mois en Bretagne, n’a dirigé que huit matches, mais son bilan catastrophique de 0,8 point par match fait que le SRFC est aujourd’hui barragiste. Et que les dirigeants rouge et noir ne voient pas poindre d’amélioration. L’intéressé ne serait pas convaincu non plus puisqu’il ne semble pas vouloir s’accrocher à tout prix à son contrat pour tenter d’inverser la situation. La deuxième expérience française de Jorge Sampaoli va donc tourner court… et ça pourrait faire les affaires de l’OM !

Il n’était pas fan de Brassier

En effet, L’Equipe rappelle que l’entraîneur était consulté par ses dirigeants sur le recrutement hivernal. Il avait demandé beaucoup de renforts car il n’était pas satisfait de l’effectif en place. Il n’était pas chaud du tout pour certaines pistes, comme celle menant à Lilian Brassier ! Ce qui peut se comprendre vu la première partie de saison très difficile de l’ancien Brestois à l’OM. Sampaoli estimait avoir besoin de recrues opérationnelles immédiatement et avec un gros mental. Tout le contraire du Marseillais…

Alors que l’OM et le SB29 sont en train de trouver un accord pour précipiter le transfert définitif du joueur après son prêt, ce qui permettra ensuite aux Phocéens de le vendre, le départ de Sampaoli pourrait donc rapprocher Lilian Brassier de son club formateur. C’est que le temps presse : il ne reste plus que cinq jours de mercato.

Pour ne rien rater de l’actualité de l’OM, ABONNEZ-VOUS à notre chaîne Youtube But! Marseille