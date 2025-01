OM Mercato : Tel fait un pas de plus vers un départ du Bayern, un autre nom en pole

Pour le troisième match consécutif, Mathys Tel n’a pas disputé une seule minute de la victoire du Bayern Munich à Fribourg (2-1) cet après-midi. Ce qui tend à confirmer qu’il va être prêté cet hiver…

L’Olympique de Marseille se serait renseigné pour Mathys Tel. Mais plusieurs sources ont annoncé que le jeune attaquant de 19 ans ne reviendrait pas en Ligue 1, lui qui a été formé au Stade Rennais. Il bénéficie de plusieurs autres contacts, notamment en Angleterre. La certitude, c’est que le Bayern Munich, qui a d’abord annoncé ne pas vouloir prêter son joueur cet hiver, semble plus ouvert à cette possibilité.

On en veut pour preuve que, ce samedi, lors de la victoire des Bavarois à Fribourg (2-1), Mathys Tel est une nouvelle fois resté scotché au banc. C’est la troisième fois d’affilée qu’il n’a pas droit à la moindre minute de jeu avec son club, ce qui tend à prouver qu’un départ est à l’ordre du jour.

Mais pas sûr du tout, donc, que Tel vienne à Marseille. Selon La Tribune Olympienne, les dirigeants de l’OM seraient plutôt focalisés sur l’attaquant marocain Hamza Igamane. En grande difficulté financière, les Glasgow Rangers ne seraient pas opposés à un départ de leur joueur, mais à condition de récupérer une belle indemnité. La Tribune Olympienne assure que l’OM ne souhaite pas dépasser les 15-20 M€. Ce qui est prêt de dix fois la valeur du joueur sur Transfermarkt (2,5 M€)…

Qu’il s’agisse de Mathys Tel ou d’Hamza Igamane, ces rumeurs montrent en tout cas que l’Olympique de Marseille est bien décidé à remplacer Elye Wahi, vendu à l’Eintracht Francfort pour 26 M€ plus des bonus, alors que Neal Maupay et Robinio Vaz peuvent occuper la pointe. Ca tombe bien, c’est la volonté de Roberto De Zerbi…

🚨👀 Zero minutes in the last three games for Mathys Tel at Bayern.



Chelsea remain interested to activate talks for a permanent move as well as more clubs eventually on loan.



It’s up to the player. 🇫🇷 pic.twitter.com/l3siCkeE8S