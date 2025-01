OM Mercato : un club fait le forcing pour Fagioli

Dans le viseur de l’OM, Nicolo Fagioli (Juventus) ne serait pas insensible à l’intérêt du club phocéen. Mais un concurrent fait le forcing…

En cas de départ d’Ismaël Koné et/ou Amine Harit d’ici le 3 février prochain, l’Olympique de Marseille devrait recruter un nouveau milieu de terrain et aurait relancé la piste menant à Nicolo Fagioli. Le club phocéen voudrait obtenir le prêt du milieu de terrain de la Juventus Turin et celui-ci verrait d’un bon oeil une arrivée sur la Canebière.

La Fiorentina, Parme et le club saoudien d’Al-Shabab sont également sur les rangs, et selon Nicolo Schira, c’est la Fiorentina qui est la plus pressante. La Viola aurait formulé une offre à la Juve, sur les bases d’un prêt avec option d’achat. La Vieille Dame, de son côté, ne voudrait entendre parler qu’un d’un transfert, elle demanderait 20 M€ pour libérer son joueur. Des conditions qui ont peut-être fait reculer Pablo Longoria et Mehdi Benatia…

