OM Mercato : Wahi remercie deux anciens du PSG pour son transfert à Francfort

Transféré par l’OM vendredi dernier, Elye Wahi a été présenté ce mardi par l’Eintracht Francfort…

Vendredi dernier, l’OM a officialisé le transfert d’Elye Wahi (22 ans) à l’Eintracht Francfort. L’attaquant a signé jusqu’en 2030 avec le club allemand. Arrivé l’été dernier à Marseille, l’ancien Lensois va rapporter 26 M€ + 3 M€ de bonus et 15% sur la plus-value à la revente après avoir disputé 14 matchs, pour 3 buts inscrits. Présenté ce mardi, l’ancien montpelliérain a remercié deux anciens parisiens pour son transfert…

« J’ai parlé à Randal Kolo Muani qui ne m’a dit que du bien du club »

« Je suis très heureux d’être ici, a-t-il glissé. Je me suis tout de suite bien entendu avec tout le monde et l’accueil a été formidable. Je connais déjà Hugo Ekitike. Je pense que nous pouvons bien nous compléter. J’avais parlé à plusieurs reprises avec l’entraîneur et j’ai immédiatement eu une bonne connexion avec lui. C’est bien sûr un avantage qu’il parle également français. »

Et à Wahi d’ajouter… « Quand on a appris qu’il y avait un intérêt, j’ai parlé à Randal Kolo Muani qui ne m’a dit que du bien du club. Récemment aussi avec Niels Nkounkou et Hugo Ekitike, car je connaissais déjà les garçons. Je suis venu ici pour aider l’équipe. C’était une étape importante pour moi de partir à l’étranger. J’espère pouvoir faire la prochaine conférence de presse en allemand. »

