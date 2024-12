OM : Papin a donné sa réponse à Martigues

Le départ de Jean-Pierre Papin vers Martigues et la Ligue 2 est imminent.

C’est une rumeur qui enfle depuis plusieurs jours, et qui pourrait bientôt se concrétiser, mais Jean-Pierre Papin serait proche de devenir le nouveau coach du FC Martigues, la lanterne rouge de Ligue 2. Avec 9 points pris en 16 matchs, la direction a déjà pris la décision de se séparer de Thierry Laurey, et souhaite un remplaçant au plus vite.

Un départ en bonne voie

Selon les dernières informations de RMC Sport, l’actuel entraîneur de la réserve de l’OM est intéressé par ce challenge, et des discussions sont en cours avec le pensionnaire de L2. L’enjeu ici pour Papin est de parvenir à se libérer de son contrat avec l’OM, qui n’est d’ailleurs pas fermé à son départ.

Il faut rappeler que l’aventure de Papin à Marseille a pris une drôle de tournure ces dernières semaines, notamment en raison de son conflit avec Ali Zarrak, le responsable de la Pro 2. Si tout n’est pas encore réglé, le départ de Papin vers Martigues serait « en bonne voie », selon plusieurs sources. À 61 ans, il retrouverait donc le banc d’un club professionnel depuis son passage à Châteauroux… en 2009-2010.

