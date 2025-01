OM, Stade Rennais Mercato : une cible de Benatia proche de signer à Rennes !

Le Stade Rennais serait sur le point de finaliser l’arrivée de Reda Belahyane (Hellas Vérone), que Mehdi Benatia souhaiter attirer à l’OM.

Après Seko Fofana, Brice Samba et Kyogo Furuhashi, le Stade Rennais, qui lorgne le eéfenseur autrichien du RC Lens Kevin Danso, serait sur le point de finaliser une quatrième arrivée. Selon Fabrizio Romano, le SRFC est en effet entrés en négociations avec l’Hellas Vérone pour le transfert de Reda Belahyane.

Le nom du jeune milieu défensif marocain (20 ans) était évoqué à l’OM, mais selon Romano, Reda Belahyane a choisi Rennes. Chelsea, également intéressé, se serait retiré du dossier.

🔴⚫️🤝🏻 Reda Belahyane has already accepted Rennes as next destination.



Negotiations between clubs ongoing with Verona, as Chelsea are not in the race.