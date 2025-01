Manchester City – PSG : grosse surprise dans le onze de Luis Enrique ?

Si Ousmane Dembélé devrait être titulaire pour affronter Manchester City en Ligue des Champions (21h), l’international tricolore devrait occuper le poste d’avant-centre du Paris Saint-Germain.

Ousmane Dembélé, qui vient d’inscrire six buts en cinq matches avec le PSG, devrait tenir sa place ce soir face à Manchester City (21h). La grippe l’a cloué au lit pendant plusieurs jours, et lui avait fait manquer les deux matches de la semaine dernière, à Clermont-Ferrand face à Espaly (N3, 4-2) en Coupe de France, puis à Lens (2-1) en Ligue 1 l’intéressé s’est voulu rassurant hier en conférence de presse : « Je me sens beaucoup mieux, et je me sens prêt. »

Dembélé en 9, Doué à droite !

Selon L’Équipe, Dembélé devrait retrouver sa place dans l’équipe de départ du PSG, alors que l’association côté droit avec Achraf Hakimi avait beaucoup manqué à Bollaert. Dans quelle position ? C’est l’un des suspenses qui continue d’entourer les compositions d’équipe de Luis Enrique en Ligue des champions. La donne ne change pas : Dembélé peut jouer à droite, ou en faux 9, dans une attaque où Luis Enrique a écourté dès la mi-temps la tentative d’installer Bradley Barcola à droite, samedi, et où Lee Kang-in et Désiré Doué semblent à la lutte pour la place restante.

De la continuité au milieu ?

Ce soir, l’ancien Rennais est annoncé titulaire à droite avec Dembélé en pointe et Barcola à gauche. L’autre suspense dans l’équipe de départ concerne le milieu de terrain. Jusque-là, en C1, la tendance est assez nette : Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Joao Neves ont été titulaires cinq fois sur six, et Fabian Ruiz seulement trois fois. La continuité devrait prévaloir à l’Etihad Stadium.

Doku absent à City

Quant à Pep Guardiola, il ne pourra pas compter sur Jérémy Doku. Le Belge, manifestement légèrement blessé, est resté à Manchester, ce qui ouvre la voie à la titularisation ce soir de Savinho au poste d’ailier gauche. De même, Kyle Walker, proche de rejoindre l’AC Milan, n’a pas non plus fait le déplacement. Rodri, lui, fait partie de la délégation de City présente à Paris, non pas pour jouer, mais pour encourager ses coéquipiers, alors qu’il est encore en phase de réhabilitation après sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.

