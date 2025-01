PSG : 3 grosses inquiétudes plombent Luis Enrique avant Stuttgart

Si le Paris Saint-Germain arrive lancé à Stuttgart (mercredi, 21h) après sa victoire prestigieuse contre Manchester City (4-2), ses défaillances récurrentes dans le secteur défensif interpellent.

Le PSG et Stuttgart auront tous les deux besoin d’un match nul pour composter leur billet pour la prochaine phase de la Ligue des Champions, mercredi en Allemagne (21h). Cet objectif commun des deux clubs d’arriver en phase de barrages peut-il dès lors biaiser la rencontre ? On imagine que Luis Enrique, l’entraîneur de Paris, dira le contraire mais ce dernier ne pourra pas s’échapper au sujet des soucis défensifs de son équipe cette saison. Car si le PSG peut se targuer d’afficher un bilan de zéro défaite lors de ses neuf derniers matches, le technicien espagnol sait aussi que celle-ci n’a signé qu’un seul clean-sheet sur cette séquence. Et face à Manchester City, avant la remontada, le club parisien était mené 2-0 au Parc des Princes.

PSG : alignement et coups de pied arrêtés défaillants

Pire, le PSG compte seulement 8 clean sheets en 29 matches, toutes compétitions confondues, et son imperméabilité récente est encore plus questionnable, puisqu’elle a encaissé au moins un but lors de 8 de ses 9 dernières sorties, le Trophée des champions face à Monaco (1-0) étant la seule exception. Sur la durée, ce constat fragilise le club parisien, notamment en Ligue des champions avant le match décisif de demain soir face à Stuttgart. « Globalement, je les trouve plutôt bons mais il manque des choses, confirme Éric Rabesandratana dans L’Équipe. Il y a des absences, des fautes de marquage, d’inattention, des détails qui se paient cash en Champions League. »

« Donnarumma manque de régularité sur les gros rendez-vous »

Des failles dans l’alignement et sur coups de pied arrêtés résident au rayon des inquiétudes les plus prégnantes. Autre dossier ouvert par l’ancien défenseur du PSG : le rendement aléatoire du gardien de but italien, Gianluigi Donnarumma, lorsque le niveau adverse s’élève : « Il s’est amélioré sur les sorties aériennes mais il n’offre pas toutes les garanties, en particulier quand il doit aller vite au sol. Il manque trop de régularité sur les gros rendez-vous. » Et celui de Stuttgart en sera un décisif, dès ce mercredi (21h). Comme on vous le disait hier soir sur notre site, une victoire, ou un match nul entre les deux équipes, permettront à Paris de rejoindre les barrages. Et même en cas de défaite, plusieurs options pourraient permettre à Luis Enrique et ses joueurs de poursuivre l’aventure en Champions League.

