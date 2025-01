PSG : avant City, Luis Enrique envoie une grosse pique à Ramos et à al-Khelaïfi ! (vidéo)

Le coach du PSG s’est servi d’Haaland pour tacler son numéro 9, et ses dirigeants…

« On sait que ce sera difficile, mais on verra demain une version très bonne et puissante du PSG. J’ai hâte que demain arrive » : Luis Enrique a promis que le PSG donnera une belle version de lui-même demain dans son choc de Ligue des champions contre Manchester City.

« Le 9 de City, c’est qui? »

Et à la veille de la rencontre, l’Espagnol n’a pas ménagé Gonçalo Ramos dans un entretien accordé à Canal+. Interrogé sur sa réticence à jouer avec un vrai numéro 9, alors que Pep Guardiola s’appuie sur Erling Haaland, et qu’il a gagné la C1 avec le Norvégien, Luis Enrique a retourné au journaliste une question. En lui demandant à plusieurs reprises : « Le 9 de City, c’est qui ? Son nom, comment s’appelle-t-il ? » Et quand le journaliste a répondu « Haaland », Luis Enrique a fait une mimique qui voulait dire : « Voilà, voilà pourquoi Guzardiola joue avec un vrai 9 et pas moi… » Gonçalo Ramos appréciera, et sa direction aussi !