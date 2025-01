PSG : les Parisiens se prennent une balle perdue venue de Stuttgart 

Suspendu, Anthony Rouault (23 ans) vivra ce Stuttgart-PSG depuis les tribunes de la MHPArena. L’ancien défenseur du Téfécé n’a pas hésité à glisser un petit tacle aux Parisiens.

Le PSG et Stuttgart auront tous les deux besoin d’un match nul pour composter leur billet pour la prochaine phase de la Ligue des Champions, mercredi en Allemagne (21h). Si cet objectif semble réalisable, ce sera sans Anthony Rouault. Suspendu, le défenseur de 23 ans vivra ce Stuttgart-PSG depuis les tribunes de la MHPArena.

Stuttgart plus solide en 2025

« Dégoûté » de ne pas pouvoir participer à l’événement, l’ancien Toulousain est persuadé qu’il y a « la place pour faire un bon résultat » grâce à une équipe qu’il sent plus solide depuis le début de l’année (4 victoires, 1 défaite). « On aime avoir la possession, repartir de derrière. On a été irréguliers en début de saison, mais on est mieux depuis le début de l’année, analyse-t-il dans L’Équipe. C’était nouveau pour beaucoup de joueurs de disputer la Ligue des champions et le haut du tableau en Championnat en même temps (Stuttgart est 4e de Bundesliga). On a pris de l’expérience, on est un peu plus complet, notamment grâce aux grands matches. »

« Le PSG est moins impressionnant maintenant »

Aussi, Rouault estime que le PSG fait moins peur qu’avant sur la scène européenne. « Ils ont de très bons joueurs, mais quand tu joues en Championnat contre le Bayern, Dortmund, Leipzig… ce sont aussi de grosses équipes. Il y avait Messi, Neymar et Mbappé au PSG, c’était le summum. C’est sûr que c’est moins impressionnant maintenant, pique-t-il poliment. Je pense qu’on est capables de faire quelque chose. Mais il ne faut pas changer notre approche du match, il y a quand même de gros talents. (Bradley) Barcola, par exemple, sur une accélération, il peut changer le match. » Manchester City s’en rappelle encore…

Retrouvez But Football Club sur les réseaux sociaux : Facebook, X , YouTube et désormais Instagram, TikTok ou encore Bluesky.