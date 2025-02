PSG : Luis Enrique ne s’en fait pas pour Kvaratskhelia

Avec le choc entre le PSG et l’AS Monaco demain soir, Luis Enrique a notamment évoqué les débuts de Kvicha Kvaratskhelia sous les couleurs parisiennes.

Recruté pour 70 M€ à Naples cet hiver, Kvicha Kvaratskhelia n’a pas encore fait trembler les filets depuis son arrivée au PSG, mais en conférence de presse ce jeudi, Luis Enrique s’est voulu rassurant. Et patient. « Je ne sais pas quand il sera prêt, nous n’avons pas de préoccupation particulière. On n’est pas inquiet, il est là pour un projet long terme et l’équipe est sur une bonne dynamique », a glissé l’Espagnol.

« Ousmane peut devenir un leader »

Luis Enrique a également évoqué la super forme d’Ousmane Dembélé. « Ousmane est sur une série absolument incroyable en ce moment. On veut qu’il continue d’être un joueur important pour l’équipe. Ousmane peut devenir un leader de l’équipe ». Une équipe en progrès, et qui est sur les bons rails selon son coach malgré le départ de Kylian Mbappé. « J’ai été très courageux en début de saison quand je vous ai dit qu’on aurait une meilleure attaque et une meilleure défense. Je continue de le penser, les chiffres le confirment. Tout le monde aimait Kylian mais l’équipe répond positivement après son départ, à un niveau spectaculaire. Je voulais plus de joueurs qui marquent, plutôt qu’un seul joueur qui marque 40 buts. »

