PSG – Manchester City : Guardiola déclare sa flamme à Luis Enrique !

En conférence de presse, Pep Guardiola n’a pas tari d’éloges sur le coach du PSG, Luis Enrique.

PSG-Manchester City, c’est demain soir. Un choc très important pour le parcours des deux équipes en Ligue des champions, mais aussi des retrouvailles entre Luis Enrique et Pep Guardiola, anciens coéquipiers au FC Barcelone. A la veille de la rencontre ce mardi, l’entraîneur de City a dit le plus grand bien de son homologue du PSG.

« J’aime tout de Luis Enrique »

« J’aime tout de Luis Enrique, de sa façon de jouer, a-t-il glissé en conférence de presse. On peut toujours critiquer, l’absence de N°9… Mais ça reste l’une des meilleures équipes. Luis, dans son job, a toujours été meilleur que n’importe qui d’autre. Et à lui d’ajouter… « Ce que j’ai vu cette saison, j’adore. C’est une équipe très jeune, très dynamique. Avec Dembélé, Barcola, le rythme qu’ils imposent… Ce n’est jamais facile de gagner ici. En dehors de la connexion avec Luis, nos familles sont très proches, on est très liés. Je l’aime, il nous aime. On a une connexion incroyable à beaucoup de niveaux. On peut ne pas être en contact pendant longtemps mais quand on se revoit on est contents. J’aimerais qu’il y ait une performance très mauvaise du PSG demain (sourire), mais notre relation restera à jamais. »