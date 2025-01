PSG – Manchester City : Rothen redoute une mauvaise soirée pour les Parisiens

Jérôme Rothen n’est pas vraiment confiant pour le PSG, avant son match capital en Ligue des champions ce soir contre Manchester City.

A 21h ce soir, le PSG affronte Manchester City et entre deux équipes à la traine en Ligue des champions, ce sera malheur aux vaincus. Sur RMC, Jérôme Rothen a évoqué le choc et selon lui, le PSG ne part pas vraiment favori… « Le PSG a aujourd’hui une référence: la Ligue 1. Il la domine, ils sont invaincus, même en difficulté ils arrivent à tirer leur épingle du jeu. Mais, est-ce que le niveau de la Ligue 1 leur permet d’avoir des motifs d’espoir? Elle est là la réflexion… Le niveau de la Ligue 1 est bien insuffisant pour les juger pour la Ligue des champions. Et après les six premiers matchs de Ligue des champions, ce n’était pas flamboyant », analyse-t-il.

« City a plus d’arguments »

L’ancien ailier croit que l’expérience de City sera un gros plus pour l’équipe de Pep Guardiola ce soir… « Pour Manchester City non plus ce n’est pas simple. 5e de Premier League, les Citizens sortent tout juste d’une mauvaise passe mais reprennent des couleurs. « Je l’ai aurais bien pris il y a 15 jours, ils étaient dans le dur avec des résultats qui avaient du mal à tourner en leur faveur, ils ont pris quelques claques, avec des joueurs en méforme. Aujourd’hui, peut être pas, ils restent sur une victoire 6-0 à l’extérieur. Je pense que City a plus d’arguments même si la Ligue des champions est compliquée aussi pour eux cette année. Ces matchs-là peuvent se jouer aussi sur l’expérience. »