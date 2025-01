PSG – Mercato : Asensio rêve du FC Barcelone ou de l’Atlético !

Devenu indésirable au PSG, Marco Asensio aurait été proposé au FC Barcelone et à l’Atlético, les deux grands rivaux de son ancien club du Real Madrid.

Un départ de Marco Asensio cet hiver est probable au PSG. L’Espagnol est assez décevant depuis son arrivée à Paris. En un an et demi, il a marqué 7 buts et délivré 11 passes décisives. A 28 ans, l’avenir d’Asensio au PSG s’inscrit en pointillés et plusieurs clubs seraient intéressés.Un retour en Liga est évoqué avec l’intérêt de la Real Sociedad, du Betis, de Majorque et Villarreal. Asensio plairait aussi à Aston Villa et à Galatasaray.

Le Barça a dit non

Mais selon El Chiringuito et Sport, Asensio rêve d’une autre destination. Il voudrait revenir en Espagne et par la grande porte. Les deux médias révèlent en effet que l’agent du joueur, Jorge Mendes, a proposé ses services au FC Barcelone et à l’Atlético Madrid. Les Culés ont dit non, avec Marcus Rashford (Manchester United) en priorité pour renforcer leur ligne d’attaque. La réponse de l’Atlético, elle, se ferait encore attendre…