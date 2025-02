PSG Mercato : Kurzawa signe ce jeudi dans son nouveau club !

Direction le Portugal pour Layvin Kurzawa, libre depuis son départ du PSG.

Sans club depuis son départ du PSG, Layvin Kurzawa n’avait pas caché pas son envie de rejouer, à 32 ans, le mois dernier, dans un entretien à Foot Mercato. « Je suis en forme, avait-il soutenu. Je continue de me préparer et j’attends le mercato de janvier avec impatience. j’ai un préparateur physique et aussi un préparateur mental. C’est ça aussi qui m’a permis de rester motivé, de continuer à pouvoir bosser et surtout de rester positif. Il faut savoir que c’est plus difficile d’être seul, de ne plus être dans un club. Entre la préparation, l’entraînement et le maintien de la forme, ça demande 15 fois plus de rigueur. C’est discipline, discipline, discipline. »

A Boavista pour six mois

L’ancien monégasque avait confié que son retour ne serait pas une histoire d’argent. « Je suis prêt à tout pour retrouver les terrains. Je n’ai aucun problème avec ça. Ce n’est pas une histoire d’argent. Que ce soit la France, l’étranger, peu importe, ce n’est pas un souci pour moi. » Leganes et Watford étaient cités ces derniers jours comme des points de chute possibles, mais c’est finalement au Portugal que Kurzawa s’apprête à rebondir, à Boavista. « Layvin Kurzawa passe sa visite médicale à Boavista ce jeudi où un contrat de 6 mois l’attend. Pour que son arrivée soit validée, le club portugais attend la levée de son interdiction de recrutement », annonce en effet Goal.

Layvin Kurzawa passe sa visite médicale à Boavista ce jeudi où un contrat de 6 mois l’attend. Pour que son arrivée soit validée, le club portugais attend la levée de son interdiction de recrutement. #Mercato — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) February 6, 2025

Retrouvez But Football Club sur les réseaux sociaux : Facebook, X , YouTube et désormais Instagram, TikTok ou encore Bluesky.