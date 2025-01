PSG Mercato : une première star dit non à Paris pour l’été prochain

Annoncé dans les petits papiers des dirigeants du PSG pour l’été prochain, à la fin de son contrat avec Tottenham, Heung-min Son (32 ans) vient de prolonger avec les Spurs.

Il y a deux jours, le compte X PSGInside-Actus a annoncé que la direction parisienne était attentive aux joueurs en fin de contrat l’été prochain. Quatre étaient particulièrement suivis : Mohamed Salah (Liverpool), Heung-min Son (Tottenham), Joshua Kimmich et Leroy Sané (Bayern Munich). Il s’agissait d’opportunités en or et le PSG savaient pertinemment qu’il y avait tout de même peu de chances que des joueurs de ce calibre se retrouvent libres sur le marché, sans parler de la concurrence, qui ne manquerait pas d’être redoutable. Eh bien, pour Son, c’est déjà râpé !

Il a prolongé d’un an avec Tottenham

L’ailier gauche coréen a prolongé ce mardi son contrat d’une saison avec les Spurs. Il s’agissait d’une option prévue dans son contrat, que le club londonien a actionné. Arrivé en 2015 en provenance du Bayer Leverkusen, Heung-min Son va donc connaître une seizième saison au THFC. A moins que cette prolongation ne serve qu’à récupérer une indemnité. Mais dans ce cas, le PSG devrait passer son tour. Le club de la capitale ne veut plus recruter de stars sur le déclin. Si elles sont libres, comme Mohamed Salah, pourquoi pas. Sinon, Luis Campos et Luis Henrique ne vont pas revenir sur la politique mise en place depuis un an et demi.

C’est donc fini pour Son. Mais il reste encore de l’espoir pour Mohamed Salah, qui n’a toujours pas prolongé à Liverpool et qui est une véritable cible pour les Qataris, beaucoup plus en tout cas que le Sud-Coréen, qu’il dépasse largement en notoriété.

