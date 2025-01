PSG – Stade de Reims : Kvarastkhelia en dedans, Ramos transparent… les notes des Parisiens

Le PSG a été tenu en échec, ce samedi soir, par le Stade de Reims (1-1), pour la première de Khvicha Kvaratskhelia. Il est tombé sur un gardien exceptionnel. Voici les notes des joueurs.

Hormis la pluie et la présentation de Kvaratskhelia, ce match du PSG contre le Stade de Reims (1-1) a furieusement ressemblé à celui contre le FC Nantes (1-1) le 30 octobre. Une domination écrasante des leaders de la Ligue 1, un gardien adverse en état de grâce et un contre bien négocié pour les visiteurs. Paris a cru avoir fait le plus dur après l’ouverture du score de Dembélé dès le retour des vestiaires (47e), sur une frappe contrée. Mais les Champenois, qui savent bien ressortir le ballon et placer des contres meurtriers, comme ils l’avaient fait à Marseille (2-2) en août, ont égalisé à la 56e par Nakamura sur un très beau mouvement collectif. Voici les notes des Parisiens.

Donnarumma (5) : très peu de travail avant et après le but de Nakamura, sur lequel il n’a pas bougé car gêné par l’un de ses défenseurs. Le genre de match vraiment frustrant pour un gardien !

Zaïre-Emery (5) : il a fait son job avec sérieux, montant au milieu quand son équipe avait la possession, c’est-à-dire très souvent. Mais offensivement, on ne l’a pas vu, ce qui est logique, vu qu’il avait Doué et Dembélé devant lui.

Beraldo (5) : c’est lui qui cache Nakamura sur sa frappe victorieuse, empêchant Donnarumma d’intervenir. Comme tous ses partenaires de la défense, il n’a pas eu grand-chose à faire le reste du temps.

Hernandez (5) : il était censé être la patron de la défense, ce soir, en l’absence de Marquinhos et Pacho. Et le PSG a encaissé un but sur la seule action dangereuse des Champenois. Hasard ou coïncidence, Luis Enrique l’a sorti dans la foulée pour le remplacer par l’Equatorien…

Mendes (5) : on l’a peu offensivement, alors que Kvaratskhelia aurait bien eu besoin de quelques dédoublements pour apporter davantage de danger. Sa transversale de 70 mètres pour Dembélé en première période était une pure merveille. Et montre qu’il peut faire largement mieux.

Ruiz (5) : pour son 100e match sous le maillot parisien, l’Espagnol a été propre mais on pourrait lui reprocher de ne pas suffisamment tenter sa chance de loin. Ca aurait aidé son équipe à faire sortir le bloc rémois et sur une pelouse mouillée, il y a toujours une chance pour que ça fasse mouche.

Doué (6) : il a encore du déchet dans son jeu mais quand il part de loin comme ce soir, il est très dangereux grâce à sa vitesse et sa qualité de percussion. Très intéressant dans ce rôle, même s’il faudra revoir le replacement défensif…

Lee (5) : il était présenté comme un génie à son arrivée il y a deux ans mais il l’a visiblement laissé à Majorque… Très neutre dans le jeu et pas très intéressé par les prises de risques au niveau des passes. C’est pourtant ce qui permet de déstabiliser des blocs bas… Remplacé par Vitinha à la 60e. On a vu la différence !

Dembélé (6) : il a souvent tenté sa chance et ça a fini par faire mouche à la 47e, sur une frappe contrée. Comme à son habitude, il a été exceptionnel dans les contrôles et les premières touches, beaucoup moins au moment de conclure. Mais il était quand même le danger numéro un de son équipe ce soir. Remplacé par Barcola à l’heure de jeu.

Ramos (4) : pas le genre de soirée qui fera dire à Luis Enrique qu’il a un attaquant dans son effectif… Le Portugais a pourtant touché le poteau et a perdu un face-à-face avec le très inspiré gardien rémois. Mais quand on joue dans une équipe au niveau démesurément plus élevé que la concurrence, on ne peut pas accepter une soirée à zéro but face à une formation en difficulté ! Mayulu a pris la suite à la 73e.

Kvaratskhelia (4) : commençons par le constat : le Géorgien a quasiment tout raté ce soir, hormis sa passe à Ousmane Dembélé sur l’ouverture du score. Continuons avec les excuses : le temps ne jouait pas en sa faveur, l’adversaire jouait à dix en défense, il découvrait la Ligue 1 et il continue d’apprendre à jouer avec ses partenaires. C’était une première et il est logique qu’il soit passé à côté. On sera beaucoup moins indulgents à l’avenir s’il rend d’autre copie de ce genre. Mais soulignons qu’en étant en dedans, il a déjà débloqué son compteur stats !

