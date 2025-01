PSG : un choix très fort dans le onze de Luis Enrique à Stuttgart ?

Le Paris Saint-Germain joue sa qualification pour la deuxième phase de la Ligue des Champions ce soir à Stuttgart (21h) avec des incertitudes à toutes les lignes.

Luis Enrique n’a pas dérogé à ses habitudes. L’entraîneur du PSG n’a livré aucun indice sur son onze de départ, hier soir lors du dernier entraînement sur la pelouse de la MB-Arena où ses joueurs ont enchaîné une opposition et des exercices face au but. En l’absence de Nuno Mendes (suspendu) et en attendant Kvaratskhelia (non qualifié), il y a pour résumer une inconnue par ligne. Derrière, Lucas Hernandez devrait remplacer le latéral portugais.

Zaïre-Emery plutôt que Ruiz ?

Au milieu, ils sont quatre pour trois places (Vitinha, Neves et Ruiz ou Zaïre-Emery ?) et devant, Dembélé et Barcola devraient être accompagnés de Doué, Lee ou Ramos. Selon Le Parisien, c’est le jeune Tricolore qui devrait être choisi au détriment de l’international espagnol. Quant au plan de jeu, Luis Enrique a répondu à la question d’une éventuelle gestion pour un nul qui qualifierait les deux équipes : « On ne va pas spéculer sur ce qui se passe ailleurs, on va essayer de gagner. » Place au terrain.

