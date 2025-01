Le RC Lens doit-il absolument laisser partir Danso ?

Supporters lensois, c’est l’heure de votre traditionnelle question de la semaine.

Notre question de la semaine porte sur le possible départ de Kevin Danso. Après Abdukodir Khusanov, parti à Manchester City, c’est l’Autrichien qui pourrait plier bagages d’ici la fin du mercato hivernal. Mais le RC Lens doit-il vraiment le laisser partir ?

Pour notre spécialiste du Racing, William Tertrin, les dirigeants lensois doivent accepter de se séparer de Kevin Danso d’ici le 3 février prochain, étant donné notamment que les velléités de départ du joueur ne datent pas d’aujourd’hui.

Qui est William Tertrin, notre spécialiste du RC Lens ? Passé par la région parisienne et le Sud de la France, il est installé dans le Nord depuis plusieurs années, et vous fera suivre l’actualité du Racing. Si sa passion pour le football s’est manifestée sur le tard, il n’en reste pas moins un amoureux du ballon rond, mais aussi et surtout de notre bonne vieille Ligue 1. Habitué des matchs à Bollaert-Delelis, il est également présent à la Gaillette pour les conférences de presse.

