RC Lens : le groupe de Still pour Montpellier, sans Danso et Pereira da Costa !

Le groupe du RC Lens pour le match face à Montpellier, ce vendredi à 20h45.

À la veille du déplacement sur la pelouse de Montpellier, le RC Lens vient de dévoiler son groupe de 21 joueurs, avec plusieurs grosses surprises. En effet, Kevin Danso et David Pereira da Costa sont écartés, eux qui sont instance de départ. Manquent également à l’appel Aguilar, Chavez, Koffi, Labeau-Lascary, Petric, Satriano, Sotoca et Mendy. Les recrues Bah et Agbonifo sont présentes, comme certains jeunes, avec Karolewicz, Delplace, Antonio et Pouilly.

Le groupe du RC Lens

Ryan, Karolewicz, Delplace – Machado, Medina, Sarr, Gradit, Bah, Frankowski, Antonio, Pouilly – Fulgini, Ojediran, Diouf, Zaroury, El Aynaoui, Thomasson – Nzola, Koyalipou, Saïd, Agbonifo.

Retrouvez But Football Club sur les réseaux sociaux : Facebook, X , YouTube et désormais Instagram, TikTok ou encore Bluesky.

Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre actualité et de nos vidéos.