RC Lens : les réactions de Frankowski et Sarr après la victoire contre Angers

Les réactions des joueurs lensois après la victoire contre Angers.

Ce dimanche, le RC Lens s’est offert une victoire très importante à domicile face à Angers (1-0, notes). Découvrez les réactions de Przemyslaw Frankowski, le buteur, et Malang Sarr, défenseur lensois, au micro de DAZN.

Frankowski admet un souci offensif

Przemyslaw Frankowski

« On est contents car on a gagné à domicile avec nos supers supporters. On a une belle équipe, on s’est créé beaucoup d’occasions, mais c’est vrai qu’on a un problème à la finition. Mais on a quand même gagné 1-0. L’Europe ? C’est notre but ».

Malang Sarr

« C’est une victoire très importante pour nous et les supporters. On était sur une série de 2 défaites, ça va faire du bien à tout le monde, dans des conditions pas faciles, mais le plus important c’est les 3 points. Défensivement, on est assez solides, et on peut s’adapter à 3 comme à 4. On est solidaires, on se pousse les uns les autres. Ryan ? Il est vraiment à fond dans l’adaptation, il apprend le français. Chapeau à lui pour avoir pu s’adapter si rapidement. Les conditions de jeu ? Dans les 5 premières minutes, c’était difficile. Mais il faut avoir la tête solide et passer outre. Le mercato ? Ce sont des choses qui arrivent, à nous de rester prêts tout le temps. Ça fait partie de la vie d’un professionnel. Il faut répondre présent quand le coach fait appel à moi ».

