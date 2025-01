RC Lens : Medina se confie sur sa relation parfois explosive avec Haise

Quelques mois après le départ de Franck Haise du RC Lens, Facundo Medina s’est confié sur sa relation avec l’actuel coach de l’OGC Nice.

Joueur du RC Lens depuis l’été 2020, Facundo Medina a gravi les échelons avant de devenir un des défenseurs les plus fiables de Ligue 1. Avant d’évoluer sous les ordres de Will Still, l’Argentin a été utilisé à 134 reprises par Franck Haise, entraîneur lensois de 2020 à 2024. Dans une interview accordée à AS, Medina est revenu sur la relation qu’il entretenait avec l’actuel coach de l’OGC Nice, avec quelques révélations.

« J’ai eu des démêlés avec lui »

« Ma relation avec Franck est très personnelle. Il reste en contact avec moi. C’est l’affinité que l’on crée avec l’autre. Nous avons eu des moments tendus, des moments père-fils, car il est normal dans ces relations que des désaccords surviennent. Ajoutez à cela que je suis venu d’Argentine à Lens et qu’ici, parfois, les arbitres prennent d’autres décisions, une autre façon de voir le football par rapport aux Argentins.

Je viens d’un autre football et ici, ils vous sanctionnent pour n’importe quoi. J’ai eu des démêlés avec lui. Il m’a dit de me calmer, qu’ils allaient me carder, et je me suis mis en colère. Nous voulions tous les deux la même chose : gagner et réaliser le meilleur pour le club. J’ai une excellente relation avec lui », a-t-il confié.

