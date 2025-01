RC Lens Mercato : coup dur pour Hansen, nouvelle piste et les débuts cauchemardesques de Khusanov en vidéo

Deux rebondissements dans le mercato du RC Lens, ce samedi. Une piste serait étudiée en Serie A. Parti à Manchester City, Abdukodir Khusanov a connu une entame calamiteuse contre Chelsea.

Ce samedi, Foot Mercato fait un point sur le mercato du RC Lens. Avec une mauvaise nouvelle : la piste menant à Sontje Hansen se serait considérablement refroidie. Les agents de l’ailier droit de 22 ans ne seraient « pas sur la même longueur d’ondes » que les dirigeants artésiens. Sur le salaire ? C’est possible, étant donné que le Racing est en difficulté financière.

Par ailleurs, le média assure qu’une offre a été transmise à Troyes pour Cyriaque Irié. Le club sang et or attend une réponse des Aubois. Enfin, FM annonce qu’une piste est actuellement explorée du côté de la Serie A.

L’énorme boulette de Khusanov

Du côté des joueurs partis, Abdubokir Khusanov a connu sa première titularisation avec Manchester City en cette fin d’après-midi contre Chelsea. Et ça ne pouvait pas plus mal démarrer ! A la 3e minute, le défenseur central ouzbek a voulu remettre en retrait de la tête à son gardien mais sa tentative, trop molle, a été interceptée par un Blue, qui a délivré une passe décisive à son partenaire. Dans la foulée, juste après l’engagement, l’ancien Lensois a été averti ! Des débuts cauchemardesques pour un joueur ayant coûté 50 M€ à City. Et une erreur qui a dû faire halluciner les supporters lensois, lui qui n’en faisait quasiment pas quand il portait le maillot sang et or !

