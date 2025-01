RC Lens – Mercato : l’agent de Khusanov dévoile les dessous de son transfert à Manchester City

L’agent d’Abdukodir Khusanov, transféré à Manchester City par le RC Lens, est sorti du silence.

Il y a quelques jours, Manchester City et le RC Lens ont bouclé le transfert d’Abdukodir Khusanov et l’un des deux agents du défenseur, Gairat Khasbiullin, est revenu sur le deal, pour le média Championnat.com. « Lens nous a rapporté fin novembre que City était intéressé. Début décembre, des discussion ont commencé. 12 clubs de Premier League ont manifesté leur intérêt mais City a rapidement convaincu Lens pour 40 M€ plus 10 de bonus. Il ne restait plus qu’à trouver un accord avec nous ».

« Le transfert est devenu un salut pour le club »

Et comme l’agent le souligne, les difficultés financières du RCL ont accéléré le départ de Khusanov… « L’été dernier, les transferts de Lens ont échoué. Danso et El Aynaoui sont restés, cela représentait un manque de 50 M€. Il y avait également moins d’argent provenant des droits TV, et le trou dans le fair-play financier a dû être comblé. Il était urgent de compenser ces 50 M€ et le transfert de Khusanov est devenu un salut pour le club. Bien sûr, nous aurions pu agir de manière égoïste, refuser et attendre l’été, car il jouait, tout se passait bien, mais Lens a fait beaucoup pour nous. Nous avons traité la situation avec compréhension. » Toujours selon son agent, le défenseur devrait bien rester à City et non pas être prêté dans un premier temps, comme cela a pu être évoqué. « Nous avons réalisé à quel point City voulait le joueur. Je pense que personne ne veut prendre un joueur pour 50 M€ et l’envoyer en prêt. Cette somme d’argent n’est pas versée pour un joueur qui ne fait pas partie de l’équipe. »