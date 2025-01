RC Lens Mercato : le dénouement est connu pour la piste Cornet

Pisté par Lens pour renforcer l’attaque, Maxwel Cornet va finalement s’engager en Serie A.

Il y a quelques jours, L’Équipe indiquait que Maxwel Cornet (28 ans) figurait sur les tablettes du RC Lens. En effet, l’actuel 7ème de Ligue 1 se serait renseigné sur les conditions d’une éventuelle arrivée de l’ancien Lyonnais, même si la forme n’a pas filtré. Visiblement, le deal ne se fera pas, étant donné que l’attaquant aux 184 matchs de L1 se rapproche d’un autre club.

Selon Fabrizio Romano, le Genoa (11ème de Serie A) va obtenir le prêt de Cornet, en provenance de West Ham. L’accord verbal est en place entre les deux formations afin que le joueur de 28 ans rejoigne l’équipe dirigée par Patrick Vieira. Une piste en moins pour Lens.

