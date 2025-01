RC Lens Mercato : Still annonce une arrivée et passe un message aux dirigeants

En conférence de presse ce vendredi, Will Still a fait le point sur le mercato du RC Lens.

Si l’actualité brûlante du côté du RC Lens semble s’être un peu calmée, il y a désormais plus de place pour les officialisations, et donc les choses concrètes. Récemment, le gardien Mathew Ryan a signé pour 6 mois, tandis que le défenseur central Juma Bah est attendu sous peu dans l’Artois. Une arrivée confirmée par Will Still.

« On attend un central. S’il signe dans les prochaines heures ou prochains jours, c’est tant mieux », a-t-il déclaré ce vendredi en conférence de presse, dans des propos rapportés par nos confrères de Lensois.com. D’autres renforts sont attendus avant le 3 février, date de la fin du mercato hivernal.

Will Still réclame encore plusieurs joueurs

« On avait besoin d’un gardien, c’est ok. Maintenant, j’espère qu’il y aura des éléments offensifs prochainement. Il faut être intelligent et réfléchi dans les transferts. On n’a pas 50 millions, ni même 10 millions à claquer sur un joueur. Il faut être réaliste dans ce qu’on veut faire, mais en restant ambitieux », a expliqué le coach lensois, qui a peut-être parlé un peu vite.

En effet, comme révélé par plusieurs médias ce jour, Lens aurait soumis une première offre de transfert à Troyes pour l’ailier Cyriaque Irié, estimée à 7,5 M€ + 2,5 M€ de bonus. Dans le même temps, Sontje Hansen, joueur de Nimègue aux Pays-Bas, est également sur la liste.

