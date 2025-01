RC Lens Mercato : Still évoque les dossiers chauds et répond cash pour Danso

Après la victoire face à Angers, Will Still a parlé des dossiers chauds du mercato, dont le cas Kevin Danso.

Ce dimanche, le RC Lens a renoué avec la victoire à domicile avec son succès face à Angers (1-0, notes). Un résultat qui s’est dessiné sans Kevin Danso, qui a dû déclarer forfait en raison d’un pépin au genou. Si RMC Sport a indiqué que cette blessure cachait en réalité une volonté de départ chez le défenseur central, Will Still a rétabli la vérité après la rencontre.

Will Still est clair, il n’a « peur de rien »

« Kev ne veut pas partir, il devait partir cet été et on était ouvert sur l’idée d’une discussion si jamais il y a une offre. Mais Kev n’est pas en train de nous saboter. Il s’est fait mal à l’entraînement. Il a pris le ballon sur la cheville qui a tordu et ça a tiré sur son genou. Je n’ai peur de rien. Perdre des joueurs bons et importants, ce n’est jamais une situation idéale. Mais ça fait partie de la vie de Lens, il y a des choses qui doivent bouger. Et Malang (Sarr) a été très bon aujourd’hui. On verra bien ce qu’il se passera », a-t-il déclaré, avant de revenir sur le cas David Pereira da Costa.

Le milieu offensif formé au club dispose d’une offre de Portland (MLS), qui propose 7 millions d’euros pour le numéro 10 lensois. « Je sais qu’il y a une belle offre pour lui mais aucune décision de sa part n’a été prise jusqu’à maintenant à ma connaissance. Je ne sais pas où lui en est par rapport à ça », a-t-il expliqué, dans des propos rapportés par nos confrères de Lensois.com.

Retrouvez But Football Club sur les réseaux sociaux : Facebook, X , YouTube et désormais Instagram, TikTok ou encore Bluesky.

Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre actualité et de nos vidéos.