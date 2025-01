RC Lens Mercato : un attaquant visé chez un cador de Serie A !

En ce mercato hivernal, le RC Lens a pour priorité de renforcer son attaque. Il ciblerait un joueur, dont l’identité n’a pas filtré, chez une équipe du haut de tableau du Calcio.

En première partie de saison, le RC Lens a souvent réalisé des performances intéressantes, plombées par un manque d’efficacité offensive. Le 23 novembre, par exemple, il avait dominé l’OM de la tête et des épaules lors des 45 premières minutes mais n’avait pas su trouver la faille, qui l’aurait placé en position idéale avant le second acte. Et il s’était logiquement fait punir au retour des vestiaires (défaite 1-3 au final). En dépit de leurs finances fragiles, les dirigeants artésiens travaillent donc, en ce mois de janvier, sur le renforcement du secteur offensif. Goduine Koyalipou est déjà arrivé en provenance du CSKA Sofia. Le Racing a aussi approché Sontje Hansen (Nimègue) et Cyriaque Irié (Troyes). Mais selon Foot Mercato, ça ne devrait pas se faire pour le premier et une réponse de l’ESTAC est toujours attendue pour le second.

Contact avec un gros club de Serie A

En parallèle de ces pistes, toujours selon FM, le Racing serait en contacts avancés avec un club du Calcio jouant le haut du tableau. L’identité de l’attaquant ciblé n’a pas filtré pour l’heure. Mais il ne reste plus que huit jours, soit jusqu’au lundi 3 février à 23h, pour dénicher la perle rare, qui permettrait à Will Still de voir les intentions de jeu de son équipe concrétisées en buts… Comme chaque année, le mercato hivernal devrait s’emballer dans les dernières heures.

Pour suivre l’actualité du RC Lens, abonnez-vous à notre chaîne Youtube But! Lens.