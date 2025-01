RC Lens Mercato : un nouvel ailier pisté, la L1 s’arrache un partant cet hiver !

Alors que le RC Lens pourrait compter un nouveau gardien d’ici peu, le club artésien travaille sur la piste d’un nouvel ailier mais aussi sur le départ d’un certain Nampalys Mendy (32 ans).

Les couacs de la semaine dernière liés au mercato semblent enfin terminés au RC Lens. C’est dans cette logique que Mathew Ryan (32 ans) est devenu la nouvelle recrue officielle des Sang et Or. La proximité de la fin de contrat du portier australien, prévue en juin, a simplifié les discussions et permis de sceller cette arrivée.

Dodaj ciblé au poste d’ailier

En parallèle, le RC Lens creuse une nouvelle piste au poste d’ailier. Toujours d’après FM, Kevin Dodaj serait l’heureux élu. Ce jeune international gauche albanais (4 buts et 2 passes décisives en 19 matches) et évolue dans le modeste club de Vllaznia actuel 3e du championnat local et apparaît plus comme un pari sur l’avenir.

Mendy courtisé en L1

Anderlecht, Sassuolo, Kolos Kovalivka (Ukraine) et Vejle (Danemark) sont également sur les rangs d’un joueur dont la valeur est estimée à 250 000 €. Au rayon des départs, RMC Sport croit savoir que Nampalys Mendy (32 ans) pourrait quitter le RC Lens cet hiver, six mois avant la fin de son contrat en Artois. Trois clubs sont intéressés par son profil : deux en Ligue 1 et un autre à l’étranger… qui disputera la Coupe du Monde des clubs l’été prochain.

Pour ne rien rater de l’actualité des Sang et Or, suivre notre correspondant à Lens, William Tertrin, ABONNEZ-VOUS à notre chaîne Youtube, suivez notre page Facebook But! Lens et notre compte X.