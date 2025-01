Alors que Mathew Ryan doit passer sa visite médicale ce mardi à la Gaillette, le RC Lens pourrait voir un défenseur central arriver de Manchester City grâce au deal Khusanov.

Que les supporters du RC Lens se rassurent : les recrues arrivent au mercato ! Lundi soir, Marc Mechenoua a confirmé la signature imminente du gardien australien de l’AS Rome Mathew Ryan : « Accord entre l’AS Rome et Lens pour le prêt sans option d’achat de Mathew Ryan. Il reste des détails à régler entre le gardien australien et le club artésien. Visite médicale devrait avoir lieu mardi. »

Si la visite médicale est passée avec succès, Hervé Koffi aura de la concurrence au poste de gardien. En défense, un certain Juma Bah pourrait également poser ses valises en provenance de Manchester City grâce au deal Khusanov !

« Manchester City s’apprête à recruter le défenseur central Juma Bah, né en 2004 et originaire de Valladolid ! Accord verbal conclu, assure Fabrizio Romano. Comprendre que le plan pourrait inclure un prêt au RC Lens en cours de discussion, excellentes relations après l’accord Khusanov. Étapes formelles à suivre… c’est parti, bientôt. »

