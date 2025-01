RC Lens Mercato : une recrue arrive et fait déjà polémique

C’est dans la polémique que le jeune Juma Bah arrive au RC Lens, Valladolid déplorant la perte du joueur, prêté par Manchester City.

Après le départ d’Abdukodir Khusanov, le RC Lens a obtenu le prêt de Juma Bah, jeune défenseur de 18 ans que City venait tout juste d’acheter à Valladolid en déboursant 6 M€, le montant de sa clause libératoire. Joueur athlétique (1m95), le défenseur sierra-léonais fait l’objet d’une grosse polémique. En effet, Valladolid a publié un communiqué de presse et cela a incité, Patrick Mörk, l’agent du joueur, à répondre au club espagnol, via Relevo. « Au cours de mes presque 40 années en tant qu’agent de footballeurs, j’ai conclu d’innombrables accords et transferts avec des équipes de football du monde entier et je ne me suis jamais retrouvé dans une situation aussi absurde, irréelle et dénuée de sens que celle que je vis actuellement, déplore l’agent de Bah. Je veux commencer par rappeler que pour que Juma Bah vienne à Valladolid, j’ai dû payer les frais de voyage et d’hébergement des recruteurs du Real Valladolid en investissant mon argent. J’ai assumé les dépenses parce que je savais que c’était un investissement sûr et bénéfique pour tout le monde. J’ai présenté plusieurs offres avant l’ouverture de ce marché des transferts. Certains clubs ont proposé encore plus que le prix fixé par la clause, mais le Real Valladolid n’a accepté aucune offre. L’un de ces clubs a manifesté un intérêt particulier pour Juma Bah et, après avoir tenté une négociation amicale, a décidé, volontairement, consciemment et en analysant la situation dans son ensemble, de payer le prix de la clause de rupture pour libérer le joueur de son contrat avec Real Valladolid. Une procédure qui, loin des calomnies évoquées, est protégée par la loi. »

Son agent menace de porter plainte contre Valladolid

Et à l’agent de Bah de menacer les dirigeants espagnols… « C’est le Real Valladolid qui, en premier lieu, ne respecte pas ses engagements contractuels et, deuxièmement, me calomnie et m’insulte de manière indécente. Compte tenu de ces actions, j’envisagerai, le cas échéant, l’exercice de toutes actions judiciaires nécessaires et appropriées au jugement de mes avocats.» La guerre continue entre Valladolid et le clan Juma Bah. »