RC Lens, Stade Rennais Mercato : un nouveau club s’invite pour Danso, Oughourlian s’agace

Courtisé par le Stade Rennais et Wolverhampton, entre autres, Kevin Danso pourrait finalement signer à la Juventus.

Comme relayé sur notre site ce jeudi soir, le RC Lens essaye de dissuader Kevin Danso de signer au Stade Rennais, et pousse pour que le défenseur central rejoigne Wolverhampton. Les discussions tournaient autour de la présence ou non d’une option d’achat de 25 M€ facilement atteignable, dans un prêt payant de 5 M€.

Cependant, ce n’est ni en Premier League ni en Ligue 1 que l’Autrichien devrait poursuivre sa carrière. En effet, selon Fabrizio Romano, la Juventus (5ème de Serie A) est sur le point de conclure un accord avec Lens pour Danso. Il s’agirait d’un prêt sec de 4 millions d’euros, dont 2,5 millions fixes. Les derniers détails restent à régler, mais la Juve se montre confiante.

De son côté, L’Équipe nuance en disant que Lens, via son président Joseph Oughourlian, ne veut entendre parler que de Wolverhampton, alors qu’Aston Villa s’est également manifesté. Pour rappel, le joueur de 26 ans ne figure pas dans le groupe de Will Still pour le déplacement à Montpellier ce vendredi.

Retrouvez But Football Club sur les réseaux sociaux : Facebook, X , YouTube et désormais Instagram, TikTok ou encore Bluesky.

Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre actualité et de nos vidéos.

🚨⚪️⚫️ Juventus are close to getting deal done for Kevin Danso as new centre back from Lens.



Final details to be sorted, loan move for €4m package add-ons included (€2.5m initial fee).



Wolves and Rennes have been trying for days but Juve now ahead, confident. pic.twitter.com/grbKTFY0KF