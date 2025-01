RC Lens : Still a tranché le cas Ryan – Koffi et a un gros problème avec Bollaert

La défaite contre le PSG confirme les difficultés du RC Lens à domicile depuis le début de la saison.

7e de L1, le RC Lens est à 3 points du Top 5 et de l’OGC Nice, actuel 5e, mais son intersaison est agité avec les départs de Samba et Khusanov, la vraie fausse arrivée de Pau Lopez et un effectif qui semble bien parti pour être affaibli cet hiver. Dans ce contexte, un bon résultat du RCL aurait fait du bien à tout le monde contre le PSG mais l’équipe de Will Still a fini par s’incliner (1-2) après avoir ouvert le score.

45% de défaites à domicile

Un résultat qui vient confirmer les difficultés des Sang et Or à Bollaert depuis le début de la saison. Comme l’indique Laurent Mazure, suiveur du RCL, « Le RC Lens de Will Still compte 45,45 % de défaites à Bollaert-Delelis ». Et c’est « Le 3e moins bon ratio de l’histoire pour un coach lensois ayant plus de 10 matchs sur le banc de Bollaert (derrière Muslin 56,25% et Boloni 50 %) »… Pas très glorieux.

Par ailleurs, L’Équipe affirme que Still titularisera Mathew Ryan pour la réception du SCO d’Angers à Bollaert (17h15). La recrue australienne devancera Hervé Koffi dans les buts des Sang et Or.