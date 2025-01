RC Lens : Still annonce des retours avant Le Havre et fait le point pour Khusanov

Ce vendredi, à deux jours du déplacement sur la pelouse du Havre, Will Still, entraîneur du RC Lens, était présent en conférence de presse. Voici l’intégralité de ses déclarations.

Le point sur le groupe

Labeau-Lascary et Satriano sont blessés, El Aynaoui et Saïd reviennent de blessure mais seront indisponibles, Aguilar sera dispo à partir de la semaine prochaine, Pereira da Costa est suspendu. Chavez ? Les ligaments sont touchés, il sera absent 6 à 8 semaines.

Goduine Koyalipou

C’est un buteur, puissant et avec une bonne prise de profondeur, et la facilité à trouver le but adverse. C’est une belle personne, il a galéré dans sa carrière, il sait ce que représente le travail. Il a compris où il fallait aller, il va ajouter de la concurrence et des buts j’espère, c’est une bonne chose. On va l’utiliser en priorité dans l’axe, je sais qu’il peut jouer sur un côté, mais on va privilégier le rôle d’axe. Ça se passe bien pour lui, il était étonné par la vitesse de la séance d’hier. Il a mis ses premiers buts aujourd’hui. Je sais que tout ne sera pas parfait, il ne faudra pas lui en demander trop. Il est venu avec un vrai profil qui sera bénéfique pour nous, on sera patient avec lui. Sur le long terme, il apportera quelque chose. On attend les derniers papiers, mais ça devrait être bon pour dimanche. Physiquement, il est totalement prêt. Il nous donne des options en plus, pour jouer en 4-2-3-1 ou en 4-4-2, ça dépendra du match et de l’adversaire, il y a des vraies options avec lui.

Cédric Berthelin, nouvel entraîneur des gardiens

Ça colle parfaitement à l’ADN du club, il est né près d’ici, il a joué au club. Il a toujours été supporter du Racing, il y a une logique dans la décision. Je ne pense pas que tu trouveras quelqu’un de plus content d’être à Lens. C’est une bonne chose pour tout le monde, mes frères ont travaillé avec lui à Charleroi. Je voudrais mettre en avant Hervé Sekli, c’est une très bonne personne qui voulait rester mais qui avait un pacte avec Brice. On savait qu’il fallait le remplacer avec la bonne personne, il n’y a pas eu de turbulence et d’inquiétude, de gros coup… On savait qu’on perdait gros, mais on a réussi à le remplacer vite et bien, c’est bien qu’il soit là.

Abdukodir Khusanov

Il est malade, en soins aujourd’hui. Après, on ne va pas se mentir, on sait que les négociations sont en cours, que ça bouge, que y’a du vent dans les ailes de Kodir. On n’est pas dupes, mais pour l’instant, il est toujours ici. Si ça venait à bouger, vous serez au courant certainement avant moi. Il est rentré chez lui car il est vraiment malade. Si Kodir est là et dispo, il sera dans le groupe. Le prix évoqué ? Plus rien ne m’étonne dans le monde du foot. S’il part, je serai l’entraîneur le plus fier d’avoir contribué à son évolution et son épanouissement. Si quelqu’un avait parié sur ce prix-là, je n’y aurais pas cru, je sais que j’aurais participé à la carrière d’un très très grand joueur.

La saison particulière de Lens

Je vis ça en connaissance de cause. Je savais que venir à Lens et remplacer Franck Haise allait être compliqué, qu’il y a des besoins financiers, que tout n’allait pas être rose et magique. On sait qu’il y a des moments difficiles, qu’on allait perdre des joueurs importants. On ne s’attendait pas à ce que Brice parte maintenant, que Kodir parte, mais je savais que ces départs allaient arriver. On va devoir les combler. Je suis venu à Lens pour le long terme, on est toujours 7èmes. On essaye d’aller dans le bon sens. Il y a beaucoup de monde qui voit une tornade, mais pas du tout. J’ai mangé hier avec tout le staff, c’était un super moment. Je m’attendais aussi à tout ce qu’il se dit sur les réseaux… Je ne veux même pas essayer de montrer que je dégage de la sérénité. Il va falloir être patient, je vais construire avec tout le staff sur le long terme.

Je me sens bien, la défaite contre Toulouse m’a embêté. Un supporter m’a même interpellé en me demande ce qui changeaient par rapport à Reims. La première année, on avait Balogun qui claquait des buts, et la deuxième, on était 5ème à la trêve. La différence ici, c’est qu’on n’est pas assez efficace, mais on travaille. Je ne me prends pas la tête. Dans le contenu, on fait beaucoup de bons matchs, parfois moins bons, ça arrive partout. Je sais qu’il y a toujours une inquiétude, mais c’est parfaitement dans nos cordes d’aller battre Le Havre. On va devoir être bons, solidaires, montrer une belle image.

La gestion des gardiens

Koffi ? Je pense que sa situation est simple : il joue et s’il est là et bon, il jouera. On lui a annoncé qu’on fera venir un gardien, il sait qu’il y aura de la concurrence. Donc tant que tout est transparent et honnête… Le profil de gardien souhaité, ça dépend des possibilités. Il y a un point financier non négligeable. Ça dépend aussi des opportunités qui se présentent à nous, entre un gardien jeune à fort potentiel, ou un gardien expérimenté. Ça reste à voir, ça dépend de plusieurs facteurs. Si on peut faire venir un numéro 1 on le fera, s’il y a une opportunité de le faire on le fera, sinon on ne le fera pas. Mais il y aura de la concurrence pour Hervé.

Les recrues

Ça dépend de ce qui va sortir, ce qui va se passer financièrement. On a déjà besoin d’1 ou 2 joueurs offensifs. S’il y a un départ en défense centrale, il sera compensé. On cherche aussi un gardien supplémentaire. L’ordre de choisir les joueurs va changer. Pour l’instant, c’est difficile de regarder au-delà de Danso et Khusanov, ça performe, et il y a des joueurs qui en payent les frais. J’en ai parlé avec Jo Gradit, il est là, il a toujours été là. Mon choix contre Toulouse était purement basé sur des bases sportives. Malang Sarr a fait un bon match, mais j’ai toute confiance en Jo. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il sera important pour Lens.

Le nouveau capitaine

On n’a pas encore décidé. Flo (Sotoca) assurera l’intérim. On a parlé avec le staff, et on attend la fin du mercato. On se posera avec les cadres, on veut s’assurer que le groupe est au complet. On prendra le temps de faire les choses bien.

Le Havre

C’est une équipe avec pas mal de malchance, mis à part la semaine dernière (5-1 contre l’OM). C’est une bonne équipe, ils viennent presser, il y a une structure défensive hyper claire et organisée. Ils auront à cœur de rectifier le tir par rapport à la semaine dernière. On s’attend à un challenge, un match difficile comme chaque semaine. Si on arrive à les mettre en difficulté, on va se rendre la vie facile, sinon on va devoir travailler très très dur.

L’efficacité

J’ai longtemps analysé le nombre de centres dans la surface. Ce n’est pas un problème technique, mais dans la tête. C’est de la conviction, de la détermination, presque de la rage. On ne veut pas trop faire de mal à l’adversaire, on n’a pas cette rage de foutre le ballon au fond des filets. On est un peu gentil dans cet aspect, il faut passer un cap. Il faut profiter de ces situations, il y a un déficit à ce niveau, et c’est pour ça que Koyalipou a été transféré. Il apporte cette rage et ce sens du but. On a tout regardé, on aurait dû marquer presque 2 fois plus. C’est frustrant, et on savait que c’était du travail de longue haleine. Mais il y a cet aspect psychologique à changer, car ça devient assez alarmant.

William Tertrin, à la Gaillette.

Retrouvez But Football Club sur les réseaux sociaux : Facebook, X , YouTube et désormais Instagram, TikTok ou encore Bluesky.

Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre actualité et de nos vidéos.