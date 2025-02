Rennes s’est fait avoir pour Brassier, Haise KO à Nice, un ex du RC Lens a snobé le LOSC !

Le Havre AC : Targhalline transféré aux Pays-Bas

Candidat à un départ lors de ce mercato hivernal, Oussama Targhalline (22 ans) a été transféré du côté du Feyenoord Rotterdam. L’ancien de l’OM a signé un contrat de 3 ans et demi avec son nouveau club, et aura l’occasion de jouer les barrages de Ligue des Champions face à l’AC Milan.

Angers SCO : Diony sur le départ

Avec un dernier match joué le 18 août dernier avec Angers, Loïs Diony a été mis à pied à titre conservatoire par sa direction il y a quelques jours, pour une affaire de paris sportifs. Selon Foot Mercato, l’ancien attaquant de l’ASSE est sur le point de s’engager avec le club turc de Bandırmaspor en prêt avec option d’achat en cas de montée en première division.

OM, Stade Brestois : le Stade Rennais a surpayé Brassier !

12 + 2,5. C’est le montant en millions d’euros que le Stade Rennais a dû s’acquitter auprès de Brest pour s’offrir Lilian Brassier cet hiver. Le défenseur central de 25 ans avait été prêté à l’OM par le club finistérien, l’été dernier, avec une option d’achat obligatoire de 12 M€. Anticipant un exercice comptable bénéficiaire cette saison en raison de sa participation à la Ligue des champions, la direction brestoise ne voulait pas que ces 12 M€ soient payés avant le 30 juin 2025. Ils seraient venus s’ajouter aux bénéfices générés, ce qui aurait accru le montant de l’impôt sur les sociétés (IS). Seulement voilà : Brassier ne s’est pas imposé à Marseille. Rennes, son club formateur, l’a recruté et a payé directement à Brest le montant de l’option en janvier. Pour que Brest accepte de percevoir dès maintenant ces 12 M€, soumis, donc, à l’IS, L’Équipe explique qu’il fallait que les dirigeants rennais prennent à leur charge cette fiscalité supplémentaire. Il se trouve qu’elle correspond, plus ou moins, au montant que Brest aurait dû verser… au Stade Rennais en cas de revente de Brassier. À l’été 2020, Brest avait acheté le défenseur central à Rennes et accepté de lui reverser 2,5 M€ le jour où il le revendrait. Le Stade Rennais a donc renoncé à ces 2,5 M€.

LOSC : Hadj Moussa a snobé Lille mais…

Afin de préparer la succession d’Edon Zhegrova, qui bénéficie d’un bon de sortie pour cet été, le LOSC avait ciblé Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam, 22 ans) et s’était même entendu avec l’agent du joueur pour qu’il arrive dans le Nord au cours du mercato d’hiver. Hadj Moussa bénéficiant dans son contrat d’une clause libératoire d’une dizaine de millions d’euros, il ne restait plus qu’à l’activer. Mais le milieu international algérien (3 sélections) est soudainement devenu injoignable. Selon L’Équipe, l’intéressé n’a plus répondu à un seul coup de fil ni message jusqu’à ce qu’il se présente à Lille, avec son club, pour la 8e journée de Ligue des champions (6-1). Au sortir de ce match, Hadj Moussa aurait remanifesté son désir de rejoindre le LOSC. Mais, pour Olivier Létang et Bruno Genesio, il n’était plus question de recruter un joueur qui, à leurs yeux, avait manqué de respect au club.

OGC Nice : après Saint-Brieuc, Haise ne comprend pas

La désillusion a été énorme pour les Niçois éliminés hier soir par Saint-Brieuc, un club de N2 (1-2), en 8es de finale de la Coupe de France. Franck Haise avait les yeux écarquillés après le match pour mesurer complètement l’ampleur du désastre. Comment l’OGCN, devant au tableau d’affichage après un but opportuniste de Tom Louchet (56e), a-t-il pu se saborder à ce point ? Et comment se relever alors que se profile la réception du RC Lens dès samedi ? « Je ne sais pas, il va falloir mais là maintenant, je ne sais pas », n’a pu que souffler le coach de l’OGC Nice, très abattu. On voulait marquer ce deuxième butavant les penalties. Normalement, c’était la dernière situation, l’arbitre avait même le sifflet à la bouche sur le contre. Malheureusement, finalement, ce n’était pas la dernière… »

Stade de Reims : sans Okumu à Bourgoin

Pour sa deuxième expérience comme coach numéro 1 du Stade de Reims après mai (deux succès, un nul en L1), Samba Diawara (46 ans), l’ex-adjoint promu lundi après le limogeage de Luka Elsner, commence par un piégeux voyage à Bourgoin- Jallieu (N3). «On sera confronté à une équipe hyper-motivée qui a éliminé Lyon au tour précédent (2-2, 4-2 aux t.a.b.) », prévient le Franco-Malien, privé notamment du défenseur central kényan Joseph Okumu (suspendu). Il devrait donner du temps de jeu aux renforts hivernaux, en particulier les deux derniers, l’attaquant Jordan Siebatcheu et le milieu Mory Gbane.

