Stade Brestois – OL : Sage cible les responsables de la défaite

L’entraîneur de l’OL, Pierre Sage, a pointé du doigt ses défenseurs après la défaite ce samedi des siens à Brest (2-1).

Plombé par un début de match raté, l’Olympique Lyonnais s’est incliné ce samedi sur la pelouse du Stade Brestois (2-1), à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1. Menés 2-0 après seulement 25 minutes de jeu et les buts de Mahdi Camara (8e) et Ludovic Ajorque (25e), les Gones ont réduit l’écart juste avant la pause par l’intermédiaire de Jordan Veretout (45+1e). En seconde période, l’OL s’est montré plus entreprenant mais n’est pas parvenu à revenir au moins avec le point du match nul de Brest.

Sage n’épargne ses défenseurs après le match

Après la rencontre, Pierre Sage était passablement énervé contre ses défenseurs, et notamment Clinton Mata, qu’il juge responsable sur le premier but inscrit par les Brestois. « On s’est créé quatre-cinq situations, mais on a marqué qu’une fois. On s’est mis dedans dès le départ en faisant deux erreurs, un contre-temps de pressing et une perte de balle. On s’est mis une belle balle dans le pied. On avait demandé aux latéraux de ne pas sortir, mais c’est ce qu’il se passe avec Clinton Mata et on ne suit pas le deuxième ballon non plus… », a regretté le coach rhodanien au micro de beIN Sports.

« On a eu du mal à éliminer leur premier rideau et à jouer vers l’avant. On avait du mal à trouver les décalages quand on aurait dû pousser pour égaliser. C’est la mise en action de nos excentrés qui nous fait défaut aujourd’hui. On est en phase de se soigner, mais on n’est pas au niveau qu’on a atteint au début de saison. On a un jeu stérile par moment », a-t-il poursuivi.

