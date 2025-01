AS Monaco – Stade Rennais : Bamba décisif puis éteint, Fofana en hausse, Gouiri décisif… les notes des Rouge et Noir

Ce samedi, le Stade Rennais s’est incliné sur la pelouse de l’AS Monaco (2-3) après avoir fait une première période intéressante. Voici les notes des Rouge et Noir.

Le Stade Rennais savait qu’il s’attaquait à un gros morceau avec Monaco. Surtout que les joueurs du Principauté restaient sur quatre matches sans victoire en L1. En première période, les Rouge et Noir ont fait bonne figure, même s’ils ont été dominés. Ils ont concédé l’ouverture du score sur un but extraordinaire d’Akliouche (16e) mais n’ont rien lâché et leurs efforts ont été récompensés avec l’égalisation dans les arrêts de jeu de Nadiga (45e), son premier but en professionnels. Mais au retour des vestiaires, l’ASM a profité d’une baisse de régime rennaise pour faire la différence par Biereth (52e) et Golovine (56e). Entré à la 54e, Gouiri, qui serait en instance de départ pour Marseille, a réduit le score à la 66e d’une jolie frappe enroulée.

Une nouvelle fois battu, le SRFC pourrait se retrouver barragiste, si le FC Nantes prend au moins un point contre Lyon… Voici les notes des Rennais.

Samba (4) : une première période de haut niveau, pendant laquelle il a fait barrage à tout, ou presque. Il ne peut rien sur le ciseau extraordinaire d’Akliouche. Mais en seconde période, il est redevenu ordinaire et était même mal placé sur le deuxième but monégasque. Il s’est rattrapé ensuite mais Jorge Sampaoli doit attendre de lui qu’il soit davantage décisif. Et lui doit regretter d’avoir quitté Lens vu comme il se fait bombarder !

Nadiga (5) : auteur de son premier but chez les professionnels, en étant à l’affut de la frappe de Blas repoussée par le gardien monégasque. Il est plein d’allant mais encore assez imprécis. Remplacé par Gomez à la 69e.

Hateboer (4) : si la défense monégasque a été autant malmenée, c’est notamment parce que ses trois centraux n’ont pas été à la fête face aux petits gabarits adverses.

Östigard (4) : quand il y a des duels, il répond toujours présent. Mais quand les adversaires jouent rapidement, il est régulièrement dépassé.

Wooh (4,5) : le défenseur rennais le plus entreprenant, que ce soit dans la relance ou sur les coups de pied arrêtés offensifs.

Truffert (4,5) : il a fait ce qu’il a pu pour secouer son équipe. Il a tenté sa chance plusieurs fois sur des frappes de loin, a tenté de combiner avec Blas. En vain.

James (4) : Sampaoli l’a sorti à la 54e, c’est dire s’il n’a pas été à la fête face aux Monégasques. Le SRFC a perdu la bataille du milieu et le Gallois y est pour quelque chose. Laissé sur le banc au coup d’envoi car en instance de départ pour l’OM, Amine Gouiri a été remuant dès son entrée. En l’espace de deux minutes, il a eu deux situations similaires, avec des frappes enroulées du droit dans le petit filet opposé dans la surface monégasque. La première a frôlé le poteau, la seconde est rentrée (66e).

Matuwisa (4) : comme James, il a pris le bouillon face aux Monégasques.

Fofana (5) : il y a du mieux du côté de l’ancien Lensois ! Hors du coup physiquement lors de ses premiers pas au SRFC, le milieu a été beaucoup mieux ce samedi. Il a percuté, a tenté de mettre de l’ordre dans le jeu rennais. Il doit encore mieux connaître ses nouveaux partenaires pour devenir encore plus influent. Mais il est sur la bonne voie et c’est une bonne nouvelle pour le Stade Rennais !

Kalimuendo (4) : il rate une énorme occasion en première mi-temps, sur un très bon centre de Blas. A deux mètres du but, il ne parvient pas à toucher la balle. Toujours aussi actif en attaque, il multiplie les appels. Mais dans le vide…

Blas (4) : avec sa patte gauche, on est en droit d’attendre beaucoup mieux qu’un bon centre pour Kalimuendo ou un tir tendu sur l’égalisation de son équipe. Jouer aussi haut sur le terrain face à une équipe qui monopolise le ballon, c’est se priver d’un atout majeur… Remplacé à la 82e par Meïté, qui a failli être le héros de son équipe avec sa tête surpuissante de la 96e, hélas captée sur sa ligne par le gardien monégasque…

