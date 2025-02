ASSE – Stade Rennais : Beye donne le verdict pour Fofana et juge le Mercato

L’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, faisait face ce jeudi aux médias à deux jours du déplacement sur la pelouse de l’ASSE.

Ce samedi (21h05), le Stade Rennais se déplacera à Geoffroy-Guichard pour y affronter l’AS Saint-Étienne. Ce sera le deuxième match d’Habib Beye sur le banc rennais. À deux jours de cette rencontre, l’entraîneur du SRFC était présent ce jeudi en conférence de presse. L’occasion pour le technicien de 47 ans de faire le point sur son groupe.

Il a annoncé que Seko Fofana, absent le week-end dernier lors de la victoire face à Strasbourg (1-0) en raison d’une blessure aux ischios-jambiers, est remis sur pied et sera de retour pour défier les Verts. Anthony Rouault, qui fait partie des nombreuses recrues hivernales du club breton, est, lui, incertain tout comme Azor Matusiwa. « Pour Azor Matusiwa, on a eu un petit virus dans la nuit, on est en train d’évaluer sa situation. Anthony Rouault a pris un coup à l’entraînement, il n’y a rien de grave mais on a préféré empêcher l’épanchement », a expliqué Habib Beye devant la presse.

« Je suis très satisfait du groupe à disposition »

Le nouveau coach rennais a, par ailleurs, été invité à réagir sur le mercato hivernal réalisé par son club. Et il n’a pas caché sa satisfaction. « C’était une réflexion commune. Bien sûr que certains départs ont été faits en amont et c’était déjà défini. Sur les recrues arrivées, ce sont des recrues validées dans une logique commune de réflexion avec Arnaud Pouille et Frederic Massara. Je pense que c’est important qu’il y ait ce lien de confiance. Ce sont des recrues identifiées par rapport à ce que moi je veux mettre en place au Stade rennais. Comme vous l’ont dit le président et le directeur sportif, c’est aussi pour envisager l’avenir. C’est très cohérent dans ce qu’on a fait et je suis très satisfait du groupe à disposition. »

