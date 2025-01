Stade Rennais Mercato : Gronbaek quitte déjà la Bretagne ! (officiel)

Six mois après son arrivée, Albert Gronbaek quitte le Stade Rennais.

En conférence de presse, Jorge Sampaoli avait évoqué la mise à l’écart d’Albert Gronbaek, lequel se retrouvait dans le loft à sa demande au Stade Rennais. « C’est une décision personnelle de sa part. Il a manifesté son envie de partir du club. Il n’a pas vraiment trouvé sa place ici, il n’est pas heureux », avait glissé l’Argentin.

Mais six mois après son arrivée, le milieu de terrain danois de 23 ans s’apprête à quitter le SRFC pour rejoindre Southampton, actuelle lanterne rouge de Premier League. Comme annoncé hier par Foot Mercato, Gronbaek est officiellement prêté avec option d’achat par le Stade Rennais au club anglais de Premier League.

We are delighted to confirm the loan signing of Danish international Albert Grønbæk ✍️